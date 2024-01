Bari, rapina in centro e spaccio in piazza Moro: 3 arresti

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato impegnata sia in città, sia in provincia. Diverse le attività effettuate in questa settimana, in cui, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state identificate 3195 persone e sottoposti a controllo 1191 veicoli. Trentadue invece le infrazioni rilevate in merito al codice della strada e, infine, tredici le persone arrestate e 12 quelle in stato di libertà.

Nella città di Bari, i poliziotti hanno identificato 1730 persone, fermato e controllato 573 veicoli, contestando 13 violazioni al codice della strada, 2 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 5 persone. Dieci le persone tratte in arresto, in particolare due uomini sono stati arrestati per aver commesso una rapina in centro città, una persona è stata arrestata perché sorpresa a spacciare sostanza stupefacente in piazza Moro. Altre 2 persone sono state arrestate per evasione dagli arresti domiciliari, 5 in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1465 persone e controllato 618 veicoli. Contestate 19 infrazioni al Codice della Strada. Tre le persone tratte in arresto e sette quelle denunciate in stato di libertà.

foto freepik