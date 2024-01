Claudio Baglioni annuncia il ritiro dopo 60 anni di carriera

Claudio Baglioni, dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, ha annunciato che terminerà la sua attività entro il 2026. “Mi ricordo ciò che diceva mio padre – ha detto il cantautore – dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi” ha detto in conferenza stampa a Milano aggiungendo: “Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri”.

“Ho tantissimi appunti che non ho nemmeno il coraggio di andare ad ascoltare, tanti brani incompiuti. Ho scritto 350 canzoni. Non credo scriverò più canzoni, magari scriverò qualcos’altro”. “Un disco in questi 1000 giorni? – ha concluso rispondendo ai giornalisti – Sì, sicuramente si”.