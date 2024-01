Due mamme professioniste baresi e i loro “Racconti gentili”

Si chiama “Racconti gentili” il primo lavoro editoriale di Marialuigia e Francesca Ludovica Girone, due sorelle di Bari, mamme e rispettivamente designer e architetto che hanno deciso di raccontare storie che parlano di amicizia, solidarietà e natura, ambientate in un mondo educativo e fantasioso. La protagonista è una bambina curiosa che scoprirà quanto crescere sia una bellissima trasformazione e quanto sia importante rispettare la natura e amare il prossimo soprattutto se si trova in difficoltà.

“Sono mamma e una imprenditrice freelance – racconta Marialuigia – Il design è il mio lavoro: organizzo eventi realizzando allestimenti personalizzati e sono specializzata nella creazioni di pezzi unici e fatti a mano. Educare le mie figlie all’empatia è una delle mie priorità; sono inoltre sensibile alle tematiche ambientali che cerco di trasmettere anche nei miei racconti”. “Sono architetto con la passione per il disegno e per l’illustrazione per l’infanzia – aggiunge Francesca Ludovica – In questo libro abbiamo cercato di celebrare i concetti di semplicità e gentilezza”. A questo link è disponibile anche una anteprima del libro.