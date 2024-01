Fiocchi di neve in Puglia, chiuse alcune scuole nel Foggiano

Così come annunciato dal bollettino della Protezione Civile relativo all’allerta gialla per maltempo, i primi fiocchi di neve sono scesi in Puglia con un crollo delle temperature che ha creato un netto distacco dal caldo anomalo degli scorsi giorni. La neve, in particolare, è caduta in diversi comuni del subappennino dauno, da Faeto, a Celle San Vito, sino ad Accadia, Deliceto, ma anche Sant’Agata in Puglia. Nevischio anche nelle zone dell’area garganica, tra cui San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo, ma non solo.Neve anche sulla Murgia del Nord Barese, in particolare tra Minervino Murge e Spinazzola. In alcuni comuni, in particolare nel Foggiano, a scopo precauzionale, i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Al momento non si registrano disagi nella viabilità.

Foto repertorio