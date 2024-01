Investito da una moto a Barletta, 60enne in prognosi riservata

Un uomo di 60 anni circa è stato investito nella serata di ieri da una moto. È accaduto in Barletta, in via Geremia di Scanno, strada situata nel centro cittadino. Secondo quanto emerso, il motociclista, un 23enne, avrebbe impennato travolgendo poi l’uomo. Anche il giovane alla guida del mezzo è finito in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sequestrato il mezzo. Il 23enne attualmente, secondo quanto emerso, rischia una denuncia per lesioni personali aggravate dal codice della strada.

Foto repertorio