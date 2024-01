La Bari-Bitritto non decolla ancora: in una settimana 2500 passeggeri

Solo il 4 per cento della capienza prevista ha usufruito del servizio. La Bari – Bitritto, partita una settimana fa, non decolla ancora. In una settimana dei 63500 posti messi a disposizione, ne sono stati occupati 2557 (4%), con un incasso poco inferiore 3mila euro. I numeri, rivelati dal Corriere del Mezzogiorno, risultano ancora molto bassi rispetto all’investimento affrontato di circa 110 milioni di euro. Il servizio era atteso da oltre 40 anni. Nel prossimo futuro sarà creata anche una fermata in zona stadio che permetterà di intercettare centinaia di tifosi e anche fan in occasione di concerti, che potranno così raggiungere in maniera diretta il San Nicola.