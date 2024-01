L’inflazione preoccupa le famiglie: troppi i rincari

“Il Governo deve guardare al futuro, partendo dal presupposto che il caro-prezzi è attualmente la prima preoccupazione delle famiglie italiane”. Lo afferma Assoutenti, commentando le affermazioni del Mimit secondo cui il carrello tricolore è stato un successo.

“Archiviato il paniere salva-spesa dello scorso trimestre, il Governo deve mettere in campo nuove e più efficaci misure per tutelare le tasche dei cittadini sempre più svuotate dai rincari dei prezzi – spiega il presidente Gabriele Melluso – Risultano ad esempio in forte aumento le tariffe Rc auto, quelle telefoniche, le bollette del gas sul mercato libero, mentre le rate del mutuo sono sempre più pesanti. I listini degli alimentari, inoltre, proseguono la corsa al rialzo, al punto che nella media del 2023 i prezzi hanno segnato un +10% su base annua. Per tale motivo riteniamo che il Governo farebbe bene a guardare al futuro e studiare più panieri tricolori, diversificati per settore e tesi a calmierare i prezzi di beni e servizi essenziali di cui le famiglie non possono fare a meno” – conclude Melluso.