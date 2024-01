TEDxBari: anche il premio Nobel Giorgio Parisi tra gli ospiti

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi parteciperà al TEDx Bari. Lo annuncia a gran sorpresa il team della conferenza spettacolo in programma domani, 21 gennaio, al Teatro Piccinni dalle ore 18.30 (apertura porte ore 18.00). Il fisico teorico italiano, premiato nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, interverrà in collegamento da remoto con un talk dedicato all’instabilità del clima, tema già al centro di numerose riflessioni da lui portate avanti nel corso degli anni.

Oltre che per il suo lavoro in fisica, Giorgio Parisi ha da sempre una vasta gamma di interessi di ricerca e ha spesso usato la sua notorietà per esporsi su temi politici e sociali, dal nucleare all’Aids, dall’omeopatia ai cambiamenti climatici, passando per le ingiustizie sociali e i tagli al mondo dell’istruzione. Nato a Roma il 4 agosto 1948, Giorgio Parisi ama ripetere che la scienza e la ricerca non sono mai neutrali e che, poiché svolgono un ruolo fondamentale per la società, implicano sempre un discorso “politico”. È professore emerito di fisica teorica de “La Sapienza” e accademico dei Lincei. È il sesto scienziato italiano a ottenere il Nobel per la fisica dopo illustri predecessori (Guglielmo Marconi, 1909; Enrico Fermi, 1938; Emilio Segrè, 1959; Carlo Rubbia, 1984 e Riccardo Giacconi, 2002). Per i suoi contributi alla fisica, alla matematica e alla scienza in generale ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e mondiali. Nel febbraio 2022 l’asteroide 15803 è stato rinominato 15803 Parisi in suo onore.

La presenza del Nobel Parisi è una grande sorpresa per il pubblico del TEDx Bari, che quest’anno ha registrato il sold out in poco più di un mese dall’apertura delle vendite dei biglietti. Parisi si aggiunge a una già lunga lista di speaker, i cui talk della durata di 18 minuti massimo – il classico formato del TEDx – saranno incentrati sul tema del “Bestiario”. Si parlerà delle meraviglie e stranezze del mondo animale con il giornalista e scrittore britannico Caspar Henderson; con l’ingegnere informatico californiano, ciclista e amante degli animali Travis Nelson che porterà sul palco la sua gatta norvegese Sigrid per raccontare la loro storia e con il divulgatore storico Rey Sciutto, icona del mondo social, che parlerà di gargoyle e animali nell’arte medievale. Lo scrittore e comico Alessandro Gori (noto anche come Lo Sgargabonzi) racconterà al pubblico, a modo suo, l’incresciosa vicenda del gorilla Harambe, mentre la dottoranda in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino, Bruna Anzà, parlerà di un “mostro contemporaneo” che suscita un grande dibattito, la carne coltivata. Il romanziere e sceneggiatore Roberto Recchioni, la rockstar del fumetto italiano, parlerà invece di come si genera un mostro in un film o fumetto tv. E se si parla di mostri, non si può non parlare di guerra e dittature. Lo faranno Elena Testi, inviata di guerra e giovane volto emergente del giornalismo d’inchiesta italiano; e la viaggiatrice italiana Alessia Piperno che parlerà di prigionia e carceri, tema che ha toccato con mano con la sua prigionia di 45 giorni in Iran dove è stata accusata di aver preso parte alle proteste scatenate dalla morte della giovane Mahsa Amini. Tra i temi che gli speaker porteranno sul palco del Piccinni ci sarà anche l’intelligenza artificiale. A parlarne saranno l’economista e ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, a cui è affidato il compito di parlare di come robot e intelligenza artificiale stanno trasformando e continueranno a trasformare il mercato del lavoro; il neuroscienziato Giulio Deangeli che spiegherà come pensa un’intelligenza artificiale. E come da tradizione per il TEDx Bari non mancherà spazio anche per una performance artistica. Stavolta la scelta della direzione artistica è ricaduta su Vipera, al secolo Caterina Dufi, artista e cantautrice di origini salentine trasferita a Bologna, che a partire dai suoi brani crea un immaginario visivo.

A tenere le fila di questo ricco e variegato programma indossando gli abiti del presentatore ci penserà l’attore e autore barese Giuseppe Scoditti, recentemente apparso ne “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, e che nelle scorse settimane ha debuttato proprio a Bari con il suo nuovo spettacolo “Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa”.