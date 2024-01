Bari, nuovo asfalto per 5 milioni di euro: ecco dove

Il Comune di Bari ha aggiudicato il nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, da 5 milioni di euro. Distribuiti nei cinque municipi. Ed è stato stilato anche un elenco degli interventi previsti (alcuni già in fase di esecuzione) per un totale di 42 strade.

Municipio 1 – Viale Archimede – Via Peucetia – Via Enrico Nannei – Via Carmelo Borg Pisani – Via Capitano Romolo Ferorelli – Via Delle Forze Armate – Via Archita – Via Medaglie d’oro – Via Peucetia – Via Pantaleo Carabellese -Via Colonnello Lorenzo D’Avanzo – Via Caldarola – Via Daunia

Municipio 2 (elenco provvisorio / progetto in fase di esecuzione) – Via Martin Luter King (da Via Giacomo Tauro a Via Che Guevara) – Via Palmieri (da Via della Resistenza a Via Fanelli) – Via Daniele Petrera (da Viale Orazio Flacco a Via Garrone) – Viale Papa Giovanni XXIII (da Viale Concilio Vaticano II a Corso Benedetto Croce) – Via Domenico Mandragora – Via Francesco Lattanzio – Via Dei Mille – Rotatoria Ipercoop

Municipio 3 – completamento via Napoli (con asfalto drenante) + Via Leoncavallo + Via Vito De Fano

Municipio 4 – Raccordo Rossi (già eseguito)

Municipio 5 – Palese -via dell’ACACIA, vico VI Duca d’AOSTA, vico IX Duca d’AOSTA, vico IV Duca d’AOSTA, vico V Duca d’AOSTA, vico VII Duca d’AOSTA, vico XIX corso Vittorio Emanuele, vico XX corso Vittorio Emanuele,via Antonelli, vico III di via Modugno, , vico XXI di via Modugno, vico XXIII di via Modugno e via del Quadrifoglio. Santo Spirito -via Carnia, via Sardegna,via Monsignor De Palma, via Padova. Catino strada d’accesso dalla S.S.16 alla rotonda dopo il Cimitero e le traverse di via Caravella.

A questi si aggiungeranno gli interventi obbligatori che le ditte che si occupano dei sottoservizi devono effettuare per ripristinare in sicurezza l’asfalto, dopo aver concluso gli scavi. Il sindaco Antonio Decaro nei giorni scorsi ha annunciato la prima multa nei confronti dell’Enel per il ripristino non in sicurezza di una striscia di asfalto in pieno centro.