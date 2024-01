Cani e gatti maltrattati anche in Puglia: “Pene più severe”

“Sempre più minori che maltrattano animali solo per la voglia di apparire. Noi da tempo chiediamo pene più severe”. A parlare è il presidente dell’Aidaa, l’associazione per la difesa degli animali e dell’ambiente, Lorenzo Croce. Le storie di Aron il pitbull bruciato vivo a Palermo, di Leone, il gattino scuoiato vivo ad Angri, di Grey, sempre un gattino gettato con un calcio in una fontana ad Alberobello, o del cucciolo gettato tra i rifiuti a Bari, hanno colpito particolarmente l’opinione pubblica. A Palermo sono state organizzate manifestazioni in piazza per la difesa degli animali.

Presidente, sono aumentati i casi di maltrattamenti sugli animali?

“Noi siamo nati nel 2004 e in questi vent’anni posso dire con certezza che i casi sono aumentati. Ce ne sono tantissimi, alcuni che arrivano appunto sui giornali, altri che vengono denunciati con meno clamore. Sono aumentate le uccisioni di questi poveri animali e così come sono aumentati i giovani che commettono questi reati”.

Come se lo spiega?

“Tra i giovani c’è questa voglia di apparire, di andare sui social, di fare parlare di se”.

Si pentono poi questi ragazzi?

“Alcuni si, ma capita raramente”.