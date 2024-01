Corsi di parkour e skate al Palamartino di Bari: il progetto

Palamartino HUB è il progetto finanziato con 100mila euro ad esito del bando nazionale promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e Sport e Salute “Spazi Civici di Comunità” (c.d Play District). L’iniziativa, ideata dalla società sportiva Duma che da 10 anni gestisce l’impianto sportivo comunale, è finalizzata a promuovere percorsi di innovazione sociale incentrati sulla pratica sportiva, che prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici attraverso il protagonismo giovanile sostenuto da processi di empowerment individuale e collettivo.

Nel corso del progetto, della durata di due anni, presso il Palamartino saranno organizzate gratuitamente attività sportive di skateboard e parkour, oltre ad attività collaterali di fotografia, modellismo, coaching individuale e di gruppo nonché seminari sui corretti stili di vita e attività formative sulla gestione di impianti sportivi.

Palamartino HUB

Durata del progetto: 2 anni

Partecipanti: 40 partecipanti di età compresa tra i 14 e 34 anni.

Con il progetto Palamartino HUB, la società sportiva DUMA, che gestisce il Palamartino, è risultata vincitrice del bando nazionale “Spazi civici di comunità” (c.d play district), promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e Sport e Salute con l’obiettivo di sostenere progetti di innovazione sociale incentrati sulla pratica sportiva che promuovano il protagonismo giovanile grazie a processi di empowerment all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

L’idea progettuale è quella di rendere sempre più il Palamartino un luogo di inclusione dove lo sport non sia un privilegio di pochi ma una possibilità per tanti, in continuità con il percorso avviato dieci anni fa in collaborazione con enti e associazioni attivi sul territorio, coinvolgendo nella pratica sportiva persone con difficoltà economiche, sociali e di integrazione o persone con disabilità, anziani, vittime di violenza, bullismo e discriminazioni e, in generale, categorie fragili. Per farlo si è scelto di individuare due discipline sportive innovative, di nicchia, lo skateboard e il parkour, per le quali la DUMA possiede già un know how consolidato da anni. Sono discipline sportive “urban” che nascono dal basso, hanno una forte connotazione di riscatto sociale e sono per loro natura inclusive, in quanto praticabili da chiunque nei contesti urbani.

A queste due attività si è scelto di affiancare un percorso creativo legato all’arte della fotografia e street art nel contesto sportivo, considerato che lo skateboard può diventare momento di espressione artistica oltre che sportiva. Un’ulteriore attività extra sportiva creativa individuata è il modellismo, già sperimentato con successo nel corso dei laboratori creativi per adolescenti tenutisi al Palamartino: al termine del percorso i manufatti prodotti saranno oggetto di successive mostre o esibizioni dinamiche, come ad esempio gare di modellini 4wd.

Le attività in programma saranno realizzate con servizi di assistenza e sostegno psicologico, counseling e orientamento garantiti dai soggetti partner qualificati.

Vista l’esperienza consolidata dello staff coinvolto, il progetto si arricchisce infine di un percorso formativo in gestione degli impianti sportivi, che garantirà ai partecipanti le basi conoscitive utili per diventare collaboratori in ambito amministrativo gestionale, con possibilità di inserimento nell’organico della società sportiva al termine della fomrazione.

Con una certa cadenza saranno organizzati anche incontri con nutrizionisti e altri professionisti del mondo sportivo sui corretti stili di vita, l’alimentazione, l’importanza del movimento in termini di prevenzione di una serie di patologie.

Il programma delle attività:

· Parkour: lunedì e venerdì, dalle ore 16 alle 17

· Skateboard: sabato, dalle ore 11 alle 12, e mercoledì, dalle 16 alle 17

· Modellismo: un appuntamento al mese da concordare

· Fotografia: un appuntamento al mese da concordare

· Seminari: un appuntamento a semestre da concordare

· Formazione: un appuntamento al mese da concordare.

Contatti: info@palamartino.it – 329 3173101.