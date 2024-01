Cucina, ricca di vitamine e alleata della vista: in tavola la rucola

Ricca di vitamine e alleata della salute degli occhi, oggi in tavola portiamo la rucola. Conosciuta anche come rughetta o rucola selvatica, questa pianta, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, è ricca di proprietà benefiche per l’organismo. In primis, la rucola, è ricca di nutrienti essenziali. Tra questi spiccano le vitamine e i minerali, fondamentali per la salute. Prezioso l’apporto della vitamina A, ma anche della vitamina K, il folato e il magnesio, che contribuiscono al benessere generale di corpo e mente. Inoltre, la rucola è ricca di antiossidanti come i flavonoidi e i carotenoidi, fattore che rende la rucola una preziosa alleata nella lotta contro lo stress ossidativo, contribuendo così a mantenere la pelle giovane e a proteggere le cellule dal danneggiamento.

Ma non solo, la rucola, oltre ad avere proprietà detox, grazie alla presenza di fitochimici, utili nel processo di disintossicazione del corpo e alleati del benessere del fegato, oltre alla disintossicazione dalle tossine, la rucola è una preziosa alleata della salute oculare. Più nello specifico, è una fonte di luteina e zeaxantina, due composti che sono stati associati a benefici per la salute degli occhi, aiutando a prevenire la degenerazione maculare legata all’età. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola in maniera differente dal solito.

Pasta con pesto di rucola, pomodorini e gamberetti



Cuoci la pasta (vanno bene anche gli spaghetti) in abbondante acqua salata. Nel frattempo, in una padella, scalda un po’ di olio extravergine d’oliva e soffriggi l’aglio tritato fino a che diventa dorato. Aggiungi i gamberetti (o, se di proprio gradimento, il salmone affumicato) e cuocili finché no n diventano rosa e ben cotti. In un mixer, unisci la rucola, i pomodorini, il parmigiano, le noci tostate, sale e pepe. Frulla fino a ottenere una consistenza affinché il pesto sia cremoso. Scola la pasta al dente e aggiungila alla padella con i gamberetti. Versa il pesto di rucola sulla pasta e mescola bene fino a che tutti gli ingredienti sono ben distribuiti. Servi la pasta con un filo di olio extravergine d’oliva e guarnisci con qualche foglia di rucola fresca.

Involtini di pollo ripieni con pecorino sardo, rucola e salsa al miele

In primis, poggia i petti di pollo su una superficie di lavoro e battili leggermente per appiattirli. Distribuisci le fette di pecorino sardo tagliate sottili e le foglie di rucola su ogni petto di pollo. Arrotola gli involtini in modo che il ripieno sia al centro, chiudi gli estremi e fissa con degli stuzzicadenti. Condisci con sale e pepe. Scalda un po’ di olio d’oliva in una padella antiaderente a fuoco medio. Fai rosolare gli involtini di pollo da tutti i lati finché non sono dorati e cotti completamente, richiederà circa 15-20 minuti. Nel frattempo, prepara la salsa di balsamico. In un pentolino, scalda l’aceto balsamico, il miele e della senape preferibilmente fatta in casa. Porta a ebollizione, riduci la fiamma e lascia cuocere a fuoco lento fino a quando la salsa si addensa leggermente. Aggiusta di sale e pepe. Una volta che gli involtini di pollo saranno cotti, togli gli stuzzicadenti e tagliali a fette spesse. Disponi gli involtini su un piatto irrorandoli con la salsa e guarnendo con noci tostate e rucola fresca.

Foto Freepik