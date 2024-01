Harakiri Bari e l’Ascoli ringrazia: 2-2 al ‘Del Duca’

Anno nuovo, vecchio Bari. Ancora una volta, la squadra biancorossa si fa rimontare e getta alle ortiche una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Dopo un ottimo primo tempo, scandito dalle reti di Sibilli e Edjouma, nella ripresa la formazione di Marino ha arretrato il baricentro e concesso campo ed occasioni ad un coriaceo Ascoli. La squadra di Castori non si è fatta pregare e ha trovato la doppietta di Pedro Mendes per un meritato 2-2. I galletti falliscono l’aggancio alla zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai bianconeri, mister Marino deve rinunciare ad Aramu (contusione al piede) oltre agli altri infortunati Di Cesare, Diaw, Koutsoupias e Maiello. L’allenatore siciliano si affida ancora una volta al modulo 4-3-3: Matino vince il ballottaggio con Zuzek, Puscas parte dalla panchina. Confermato il tridente Kallon – Nasti – Sibilli.

Nell’Ascoli, il tecnico Fabrizio Castori, deve rinunciare agli infortunati Bogdan, Caligara, Haveri, Kraja, Tavcar, oltre allo squalificato Bellusci e a Bayeye, impegnato con la nazionale congolese in Coppa D’Africa. Il tecnico marchigiano schiera i suoi con il modulo 3-5-2: subito il campo il neo acquisto Vaisanen, mentre Nestorovski si accomoda in panchina.

PRIMO TEMPO: Parte forte l’Ascoli che impegna Brenno già al minuto 4 con Rodriguez che calcia di prima intenzione, ma l’estremo difensore brasiliano è reattivo. Episodio chiave in area di rigore ascolana al minuto 6 : Falasco contrasta Edjouma in maniera fallosa e per l’arbitro Ghersini (dopo la revisione Var) è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sibilli che insacca nonostante il tentativo di Viviano. Ci prova ancora Edjouma al minuto 15, ma il suo colpo di testa è troppo centrale e Viviano blocca senza patemi. Il Bari raddoppia al minuto 20: azione stupenda dei galletti che, con tre tocchi, arrivano in area bianconera ed Edjouma mette in rete su perfetto assist di Kallon. L’Ascoli prova a reagire al minuto 31 con Rodriguez, ma il suo tocco è troppo debole per impensierire Brenno. E’ l’ultima azione del primo tempo che si chiude con i galletti in vantaggio per 2-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per i padroni di casa: fuori Falasco e Valzania, dentro Celia e Nestorovski. Ascoli vicinissimo al gol al minuto 52 ma Brenno è superlativo con un doppio intervento. Biancorossi pronti a ripartire in contropiede e sfiorano la terza marcatura con Nasti che impegna Viviano. Nestorovski prova la giocata in rovesciata al minuto 59, ma il suo tentativo si spegne a lato. Cambi per Marino al minuto 60: fuori Kallon e Nasti, dentro Pucino e Puscas. Subito protagonista il rumeno al minuto 62, ma il suo diagonale finisce sull’esterno della rete. Ingenuità di Pucino al minuto 69: l’ex della partita colpisce D’Uffizi con una manata in area di rigore e per il signor Ghersini è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pedro Mendes che mette in rete la palla dell’1 a 2. Al minuto 76 Marino inserisce Lulic al posto di Edjouma. Ma l’Ascoli ci crede e trova il gol del pareggio al minuto 80 ancora con Pedro Mendes, bravo a mettere in rete dopo una respinta sbilenca di Vicari. Il difensore si fa male in occasione del gol e lascia il posto a Zuzek. Dentro anche Menez al posto di Dorval. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Ghersini: Ascoli – Bari edizione 2023/24 è storia: allo stadio “Del Duca” termina 2-2.

PAGELLE: Kallon è imprendibile. Edjouma: più ombre che luci

Brenno 6,5, Dorval 5,5 (84′ Menez sv), Matino 6, Vicari 5 (84′ Zuzek sv), Ricci 6, Maita 6, Benali 6,5, Edjouma 6 (76′ Lulic 6), Kallon 7 (60′ Pucino 5), Nasti 6,5 (60′ Puscas 6), Sibilli 6,5

Marino 6

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 2

Marcatori: 9′ Sibilli 20′ Edjouma 72′ 80′ Pedro Mendes

Ammoniti: Nasti, Falasco, Di Tacchio, Edjouma, Kallon, Dorval, Masini

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 9-4

Corner: 11-4

Spettatori: 7689

FORMAZIONI INIZIALI:

ASCOLI (3-5-2): Viviano, Vaisanen, Botteghin (c), Quaranta, Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Masini, Falasco, Mendes, Rodriguez

Panchina: Bolletta,Vasquez, Giovane, Streng, Celia, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Manzari, Nestorovski, Miaga, Rossi

All. F. Castori

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Matino, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Edjouma, Kallon, Nasti, Sibilli

Panchina: Pissardo, Menez, Bellomo, Achik, Lulić, Astrologo, Zuzek, Pucino, Acampora, Puscas, Morachioli

All. P. Marino

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova. Assistenti: Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2). Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. VAR: Gianpiero Miele (Nola). AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

(foto ssc bari)