Bari, in liquidazione i contributi per disabili e caregiver

Sono in fase di liquidazione, da parte dei cinque Municipi del Comune di Bari, i contributi riservati alle persone con disabilità e ai loro care giver nell’ambito delle misure “Sostegno familiare” e “Patto di cura” finanziate dalla Regione Puglia.

Si tratta di 271 posizioni per il Sostegno familiare e di 26 per il Patto di cura, mentre per altre 111 posizioni si è in attesa della valutazione sanitaria della ASL Bari.

Per entrambe le misure sono in pagamento anche le mensilità arretrate: ciascun beneficiario, accedendo con le proprie credenziali al portale Puglia Sociale della Regione Puglia al link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale ,potrà prendere visione dello stato della propria pratica.

A tal riguardo si ricorda ai beneficiari dei contributi che in questi giorni hanno ricevuto dagli uffici comunali richieste di integrazioni documentali di provvedere con la massima sollecitudine al fine di consentire agli uffici preposti di disporre i pagamenti per tutti gli aventi titolo.