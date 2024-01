Bari, la “Galilei” ancora senza palestra: un pasticcio lungo 5 anni

A maggio 2019 l’annuncio: la scuola media Galilei, in via Di Tullio, nel Municipio II, avrà una nuova palestra. L’impianto, sarebbe dovuto essere dotato di un campo regolamentare polivalente per la pallavolo e la pallacanestro, con due ampie zone servizi divise per sessi, comprensive anche di spazi spogliatoio per insegnanti e dei rispettivi servizi igienici. Il progetto prevedeva che il lungo corridoio di raccordo tra gli spogliatoi e la palestra potesse essere utilizzato anche per l’allestimento di attività espositive, contando sull’illuminazione garantita da un patio. Previsti anche uno spogliatoio per il personale e un bagno per persone con disabilità, oltre a un ambulatorio per visite mediche e pronto soccorso.

Peccato che il progetto è fermo: si sono verificati problemi con la ditta che ha vinto l’appalto e ora il Comune sarà costretto a indire una nuova gara nel caso in cui il secondo classificato non sia interessato all’appalto. Quindi i tempi si allungano e la palestra resta un cantiere mentre agli studenti toccheranno le “trasferte” settimanali in pullman dalla Galileo alla Massari, per poter seguire le lezioni di attività motoria. Ora si valuterà se la seconda in graduatoria accetterà di accollarsi il cantiere alle stesse condizioni della prima impresa. Diversamente sarà necessario rifare la gara. Con i tempi necessari del caso. E certamente saranno tempi piuttosto lunghi.