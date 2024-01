Bari, scavi dopo il rifacimento dell’asfalto: polemica a San Girolamo

A San Girolamo scoppia una polemica. Ed è presto spiegato: dopo il rifacimento dell’asfalto è in atto un nuovo scavo. E’ quanto si chiedono gli utenti della pagina Facebook “La voce di San Girolamo”. “Siamo su via Va Westerhout, lato pineta grande. Rifatto l’asfalto da pochi giorni e già effettuano uno scavo ma è possibile?”. E ancora: “Qui deve intervenire il sindaco e chiedere il motivo. Bari non è solo il centro città”.

“Stamattina – aggiunge Peppino Milella, presidente associazione IX maggio – era un macello per il traffico che si è creato. Ma come si fa a spendere così inutilmente i nostri soldi? Quell’asfalto era nuovo ed ora è stato di nuovo rotto”.

Già nei giorni scorsi il primo cittadino era intervenuto contro le aziende che lavorano sui servizi della città di Bari perché “non ripristinano bene” il manto stradale su cui intervengono. In una diretta Facebook in via Andrea da Bari, angolo via Dante, Decaro si era scagliato contro il ripristino fatto dall’Enel per il quale ho chiesto agli uffici comunali di fare una diffida. Il sindaco un mese fa ha convocato le 11 aziende che stanno lavorando sui servizi della città di Bari e le ho rimproverate perché per questi interventi si affidano alle aziende esterne, agiscono con i sub appalti, e non ripristinano bene.