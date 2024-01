Bari, trovato cadavere nei giardini della Mater Dei

Un gruppo di ragazzi della vicina scuola superiore avrebbe segnalato la presenza di un cadavere nel giardino della Mater Dei. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini: il corpo – da prime indiscrezioni – sarebbe di un 45enne senza fissa dimora. Ma sono in corso approfondimenti per capire la causa del decesso. Non si esclude un malore. L’area è stata interdetta.