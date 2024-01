Clonavano le chiavi, così sono state rubate 63 auto: 10 arresti

Una banda di ladri ‘trasfertisti’ dedita ai furti d’auto a Milano e nel Milanese con destinazione Cerignola (Foggia) è stata sgominata dai carabinieri di Corsico (Mimano). Dieci le persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano ed eseguita tra le province di Milano e Foggia. In particolare otto sono stati gli uomini arrestati, uno ha ricevuto la notifica nl carcere di San Vittore, dove si trova detenuto per altra causa e uno è stato posto ai domiciliari.

Durante le indagini, da luglio a settembre 2023, i militari hanno contestato a vario titolo agli arrestati il furto di 63 auto. Le vetture venivano rubate grazie alla duplicazione elettronica delle chiavi, quindi aperte e parcheggiate altrove, in genere nel quartiere di Baggio, per poi essere prelevate da ‘staffettisti’ partiti da Cerignola che entro 24 ore le portavano via. In parte venivano smontate per la vendita dei pezzi di ricambio e in parte erano oggetti di riciclaggio e ricettazione.