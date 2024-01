Perde il controllo dell’auto nel Barese: donna in codice rosso

Incidente questo pomeriggio sulla Putignano – Gioia del Colle. Una donna di Putignano avrebbe perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro un muretto di cemento armato. L’impatto è stato violento. A chiamare i soccorsi gli automobilisti in transito. Sul posto il 118, la Polizia di Stato del locale commissariato per regolare e deviare il transito dei veicoli e gli agenti della Polizia Locale di Putignano. La donna è stata trasportata in codice rosso al Di Venere. (foto vivilastrada)