A Bari è caccia a George: “Non è solo un peluche”

C’è una missione da compiere e un bambino a chiederlo. Il suo compagno di giochi è scomparso. L’appello è del pediatra Antonio Di Mauro che lancia la sfida su Facebook: “Community abbiamo una missione! Quando un bimbo chiama, il pediatra non può non rispondere!!! Mi dovete aiutare a risolvere questo problema… Un mio piccolo paziente ha perso nel quartiere murattiano di Bari la sua piccola scimmietta George. Quello che per molti di noi è solo un peluche, per questo bambino è un amico, un compagno di avventure, il “posto” sicuro dove trovare conforto e coccole… Mamme e Papà di Bari, datevi da fare e trovate George!”.