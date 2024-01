Aeroporti di Puglia, Bari vola a Ginevra: i dettagli

Un nuovo volo avvicinerà la Puglia alla Svizzera: dal prossimo 4 maggio, infatti, easyJet opererà un nuovo collegamento da Ginevra per l’aeroporto di Bari. La rotta verrà operata con due frequenze settimanali (martedì e sabato) nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre. Saranno 3 invece le frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) dal 26 Giugno al 30 Agosto. “Il mercato elvetico è tra i primi mercati, in termini di incoming, per il sistema turistico e per la rete aeroportuale pugliese – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. L’annuncio del nuovo collegamento viene incontro alla forte domanda di capillarità di connessioni che viene non solo dal mercato turistico, ma anche dalle sempre più forti esigenze delle relazioni economiche. Siamo fiduciosi del positivo riscontro da parte della clientela, consapevoli dei benefici che la disponibilità di collegamenti rapidi ed efficienti possono portare alle nostre comunità e al territorio.

Il volo su Ginevra, che completa e arricchisce il network delle città svizzere collegate direttamente ai nostri aeroporti, rappresenterà una bella opportunità per la numerosa comunità pugliese residente in Svizzera, ma anche – ha concluso – per i pugliesi che decideranno di visitare una città e un territorio di particolare bellezza”. Il volo su Ginevra, già in vendita da oggi, conferma la grande vivacità e il crescente appeal, non solo turistico, della Puglia su mercati che, anno dopo anno, si affermano in termini di arrivi e presenze.