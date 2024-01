Bari e il degrado dei giardini sul lungomare: “Tante promesse”

Il lungomare Nazario Sauro è il punto più frequentato e fotografato dai turisti. Eppure le condizioni dei giardini, a pochi metri dal mare, sono pessime. Negli anni sono stati diversi gli annunci su progetti di restyling, ma la realtà è quella che ogni giorno i residenti baresi si ritrovano ad affrontare: giardini in completo stato di degrado, inaccessibili e pericolosi. Come i viali dissestati di largo Giordano Bruno: l’asfalto è pieno di dislivelli pericolosissimi e il giardino è inaccessibile per i disabili. Ci sono poi carcasse di uccelli morti, rifiuti ovunque, panchine rotte e sporchissime. Una situazione di abbandono che va avanti ormai da anni.