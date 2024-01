Bari, marciapiedi come discariche: “Un giorno per la plastica è poco”

Un giorno di raccolta per la plastica “non basta” ai residenti dei quartieri a nord di Bari dove, da qualche settimana, è stata ridotta la frequenza nella raccolta, da due a un giorno a settimana. E le immagini parlano chiaro: ci sono marciapiedi trasformati in discariche, con decine e decine di buste di immondizia. La decisione di ridurre ad un giorno è stata presa per varie motivazioni: sia per questioni di efficientamento, in modo da ridurre le spese, sia per adeguare tutti i quartieri di Bari ad un calendario unico, pari a quello del Barese. La questione è comunque sotto l’attenzione di Amiu e Comune per capire se è necessario un periodo di rodaggio.

Intanto questa mattina è partito il porta a porta anche nel quarto municipio e in parte del secondo (Quartierino e Picone). I cassonetti nel quarto municipio sono stati tutti rimossi, restano quelli del secondo municipio che saranno tolti nelle prossime ore. Molti i cittadini che hanno rispettato le regole previste, ma non sono mancati gli incivili che hanno trasformato alcuni marciapiedi in discariche, lasciando buste di indifferenziato e ignorando completamente il porta a porta. Dopo un periodo di tolleranza, partiranno le sanzioni.