Bari, rinnovati gli abbonamenti da 20 euro per l’Amtab

Comune di Bari e Amtab rinnovano la misura degli abbonamenti annuali Amtab a 20 euro. Una misura che ha raccolto notevoli consensi: nel 2023 sono stati 24mila gli abbonamenti sottoscritti. L’abbonamento (che può essere rinnovato o acquistato ex novo) deve essere obbligatoriamente validato ad ogni accesso al mezzo. In caso di accertamento da parte dei verificatori dei titoli di viaggio della mancata validazione dell’abbonamento, all’utente sarà applicata una penalità sul titolo di viaggio. Alla verifica di tre penalità si procederà automaticamente all’annullamento dell’abbonamento. Per garantire l’effettivo utilizzo degli abbonamenti MuvtinBus365 nonché per razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, è stato previsto un meccanismo di annullamento automatico del titolo agevolato nel caso in cui non venga raggiunta una quota minima di 3 validazioni nei primi tre mesi di validità dello stesso. E nel primo anno ne sono stati annullati 500.

In giunta sono poi state confermate le agevolazioni per altre categorie: gratuità per gli invalidi civili con invalidità superiore al 20 per cento (con reddito inferiore ai 7500 euro), gratuità totale degli abbonamenti annuali per gli invalidi di guerra e per gli invalidi del lavoro con invalidità compresa tra il 70% e il 100%. Prevista la gratuità per gli over 65 nelle fasce orarie tra le 8 e 30 e le 12 e 30 e tra le 15 e 30 fino la fine del servizio. Gli over 65 devono comunque inoltrare domanda per usufruire dell’agevolazione.

L’Amtab inoltre invita a diffidare da una truffa in corso sui social: qui i dettagli.