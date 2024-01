Traffico e incolonnamenti all’imbocco dell’accesso sulla statale 16. Un mezzo pesante in avaria si è fermato sulla strada creando non pochi problemi agli automobilisti. La rampa di accesso alla statale 16 di via Napoli in direzione sud è quindi stata chiusa al transito veicolare. La polizia locale consiglia di imboccare la 16 in direzione nord per poi effettuare inversione all’uscita Fesca/San Girolamo.

(Foto archivio)