Concerti e mostre, l’Italia non dimentica la Shoah

Il ricordo del milione e mezzo di bambini che hanno patito l’orrore delle deportazioni sarà rievocato nelle note del concerto dal titolo “L’infanzia rubata” giovedì sera all’Auditorium di Roma. È uno degli eventi istituzionali per il Giorno della Memoria patrocinati dalla Presidenza del Consiglio, nell’ambito del quale domani al sarà inaugurata la mostra immersiva “Le parole dell’Odio”, organizzata dalla Fondazione Museo Shoah di Roma. Nel programma presentato a Palazzo Chigi dal sottosegretario Alfredo Mantovano con la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni, fra l’altro, c’è anche la mostra itinerante “Dall’Italia ad Auschwitz”, che passerà per sei regioni, partendo dalla tappa romana di giovedì alle 11 al Maxxi. Nella stessa giornata alla Prefettura di Venezia sarà inaugurata la mostra “La Persecuzione degli ebrei in Italia 1938/1945”. L’Indomani, al Quirinale, ci sarà la premiazione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”, promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito che nei giorni scorsi ha anche organizzato il “Viaggio della Memoria“, con la visita al memoriale di Auschwitz-Birkenau.

Sempre il 26, la storica Liliana Picciotto terrà una lectio magistralis all’Università di Padova. Il 27, quando ricorre proprio il Giorno della Memoria, andrà in scena al Conservatorio di Milano il concerto “Different trains”, in prima serata la Rai trasmetterà in prima assoluta la docufiction “L’Orizzonte chiuso”, e sarà gratuito l’ingresso al Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. A Trieste la sera del 29 sul palco del Teatro Rossetti andranno in scena le due opere che si provavano ed eseguivano al campo di concentramento di Terezin. In contemporanea il cinema Barberini di Roma proietterà il docufilm storico “Terra bruciata! Il laboratorio italiano della ferocia nazista”. Martedì 30 gennaio si terrà la premiazione dei vincitori del contest internazionale “Costruisci la tua Casa di Memoria“, organizzato dalla Fondazione museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Nella stessa giornata, all’Università di Verona è prevista alle 17.30 la lectio magistralis di Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea. Sempre il 30 al al Memoriale della Shoah di Milano aprirà per due settimane una mostra con i documenti sul trasporto di 605 ebrei deportati verso Auschwitz dalla Stazione Centrale il 31 gennaio 1944. Sempre al Memoriale è in corso fino al 25 febbraio la mostra “L’eccidio della famiglia Einstein Mazzetti: risonanze visive”, in collaborazione con il Primo Levi Center di New York.