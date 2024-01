Droga sotto la culla del figlio, un arresto nel Brindisino

Nascondevano la droga sotto la culla del figlioletto, all’interno del loro appartamento, ma anche in un frigorifero in disuso all’ultimo piano dello stabile in cui risiedono, a Francavilla Fontana (Brindisi), accanto alla porta di accesso al lastrico solare, area che monitoravano tramite una telecamera collegata a un monitor. Nei guai è finita una coppia di giovani: lui, 18enne, è stato arrestato dai carabinieri; la sua compagna, 20enne, è stata denunciata. Rispondono in concorso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il ragazzo, fermato mentre era alla guida di un’auto di grossa cilindrata, ha subito mostrato segnali di nervosismo che hanno insospettito i carabinieri. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, alla presenza sia del 18enne che della compagna, che ha permesso di rinvenire in più punti dell’abitazione 118 grammi di cocaina, suddivisi in 2 confezioni, ulteriori 18 dosi della stessa sostanza, circa mezzo chilo di hascisc, 43 grammi di marijuana e 10mila euro in contanti. La coppia aveva predisposto all’interno dell’appartamento, dotato di porta blindata e inferriate, un sistema di video sorveglianza per monitorare gli accessi e per eludere eventuali controlli delle forze di polizia.