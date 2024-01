Grave cardiopatia, neonata trasportata d’urgenza da Taranto a Roma

Nella notte tra sabato e domenica, una neonata con una grave cardiopatia congenita è stata trasportata d’urgenza dall’Ospedale SS. Annunziata di Taranto fino all’Ospedale Bambin Gesù di Roma.

L’allerta è scattata nel tardo pomeriggio di sabato 20 gennaio, quando una giovane donna, incinta di 34 settimane e già a conoscenza della delicata situazione di salute della nascitura, si è recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata spaventata da perdite di sangue.

Ricoverata immediatamente nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, la donna è stata sottoposta a taglio cesareo mentre l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale ha preso in carico la fragile neonata e la direzione medica dell’ospedale si è attivata per l’organizzazione del trasporto urgente all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

“La Asl di Taranto – si legge in una nota – ringrazia la Prefettura di Taranto per la solerzia e la professionalità con cui ha coordinato il trasporto e l’Aeronautica Militare per la tempestività dell’intervento e la delicatezza con cui ha preso in carico l’ambulanza che trasportava la piccola”.