Rapina in una tabaccheria nel Foggiano: “Tanta paura per mia figlia”

Un uomo con il volto coperto è entrato ieri sera, verso le 20, in una tabaccheria a Cerignola, nel Foggiano, e ha puntato una pistola contro la titolare che in quel momento era nel negozio con la figlia di 7 anni e un altro parente. Il rapinatore si è fatto consegnare l’incasso, alcune centinaia di euro, ed è fuggito.

La giovane proprietaria della tabaccheria racconta all’Ansa che a preoccuparla “maggiormente era la presenza” di sua “figlia che ha visto tutto: cercavo di tranquillizzarla con lo sguardo, ricordandomi in quei momenti del film ‘La vita è bella’ durante il quale un genitore cerca di tranquillizzare un figlio nonostante i momenti di terrore vissuti”. La donna riferisce che il rapinatore “è entrato trafelato e a volto coperto: puntandomi la pistola si è avvicinato al bancone e mi ha ripetuto di dargli i soldi. Sono stati attimi terribili, ho avuto tantissima paura ma allo stesso tempo cercavo di non far percepire la mia paura alla piccola che ad un certo punto ha urlato e si è nascosta dietro a un mobile”.

Una cliente che in quel momento usciva dalla tabaccheria è riuscita a chiamare i soccorsi. Sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri che ora sono al lavoro per identificare il rapinatore anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.