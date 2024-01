Al Castello Svevo di Bari la mostra sulle stragi nazifasciste

Oggi, mercoledi 24 gennaio alle ore 15.30 sarà inaugurata la mostra sulle stragi nazifasciste nella Guerra di liberazione 1943-1945 presso la “Sala Conferenze” del Castello Svevo alla presenza delle istituzioni e delle massime autorità militari del territorio.

All’inaugurazione parteciperanno il Procuratore Generale Militare presso la Corte militare di Appello, Marco De Paolis, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Vice Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, Generale di Brigata Romeo Paternò e il funzionario delegato alla Direzione Regionale Musei Puglia, Arch. Francesco Longobardi. La mostra è organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Dopo Roma, La Spezia, Firenze, Palermo, Napoli, Milano e Torino, la mostra giunge nella città di Bari dove, attraverso fotografie, documenti e videofilmati si propone di illustrare e far conoscere in modo semplice e diretto una delle vicende più complesse e dolorose della storia nazionale ovvero quella dei crimini nazifascisti commessi in Italia e all’estero sulla popolazione civile e sui militari italiani, nell’imminenza e dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

La mostra sarà fruibile al pubblico a partire da giovedì 25 gennaio, fino al 24 marzo, ai consueti orari di apertura del Castello e potrà essere visitata senza maggiorazioni rispetto al costo del biglietto di ingresso al sito.