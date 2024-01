Bari, incidente a Palese: tre feriti, due gravi

È di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in via Nazionale, nel rione Palese di Bari. I mezzi coinvolti sono tre: si tratta di auto che, per cause da chiarire, si sono scontrate ad un incrocio. I feriti più gravi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al Policlinico e all’ospedale Di Venere di Bari. La terza persona coinvolta è stata medicata sul posto. Ne dà notizia l’Ansa.