Bari, Pasquale Finocchio torna in Consiglio comunale dopo 4 anni

Pasquale Finocchio è tornato ieri in Consiglio comunale, dopo le dimissioni del senatore di FdI, Filippo Melchiorre, da consigliere comunale. Finocchio resta (per ora) nel gruppo di Fratelli d’Italia.

“Oggi – ha detto ieri Finocchio – è come tornare a scuola. Ringrazio Filippo Melchiorre per avermi dato la possibilità di un’altra vita. In 25 anni di mio servizio per il Comune di Bari ho dimostrato il mio rispetto per quest’aula e continuerò a farlo”. “Saluto Pasquale dopo quattro anni di assenza – ha detto il sindaco Antonio Decaro – sono certo che con impegno e passione rinnovati, non farà mancare il suo contributo costruttivo, al di là delle posizioni politiche”.