Malattie intestinali croniche, convegno al De Bellis di Castellana

Due giorni di confronto medico-scientifico dedicati ai grandi cambiamenti nella gestione delle malattie infiammatorie intestinali croniche ( morbo di Crohn e colite ulcerosa ) che incidono negativamente sulla qualità della vita interessando in una buona parte dei casi soggetti in giovane età. Questa l’iniziativa promossa dall’Irccs “S. De Bellis” di Castellana Grotte che si terrà venerdì e sabato prossimi presso il centro congressi dell’istituto specializzato in gastroenterologia.

L’utilizzo delle note terapie con farmaci biotecnologici e le nuove terapie ( small molecole ) sono in grado di indurre la remissione clinica della malattia mantenendo i pazienti liberi dal riacutizzarsi della patologia: saranno questi alcuni dei fili conduttori del convegno che si aprirà alle 14.30 di venerdì prossimo 26 gennaio con i saluti istituzionali e l’intervento di Carlo Calabrese dell’Università di Bologna sull’endoscopia nelle malattie infiammatorie intestinali. I lavori proseguiranno con due sessioni sulla colite ulcerosa e la guarigione mucosale, transmurale ed istologica. Nella mattinata di sabato, invece, saranno affrontati l’evoluzione dei trattamenti, le terapie mediche e lo stato dell’arte della chirurgia delle ibd con la partecipazione di diversi chirurghi di fama nazionale: Gianluca Sampietro di Milano, Silvio Laureti di Bologna e Gaetano Luglio di Napoli.

Centro di riferimento regionale in Puglia per le malattie infiammatorie croniche intestinali, il “De Bellis” dispone di una unità operativa dedicata con 12 posti letto, alcuni dei quali riservati alle urgenze, e ha in carico circa 1.500 pazienti affetti da Ibd. Direttore della struttura è il dottor Mauro Mastronardi, responsabile scientifico del convegno con partecipazione gratuita e accreditato per l’attività formativa.