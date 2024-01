Scooter contro camion in Salento, muore 69enne

Un uomo di 69 anni è morto la notte scorsa nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri sulla strada provinciale 608 che collega Casarano a Taviano, all’altezza dello svincolo per Melissano, in Salento. La vittima è Domenico Schiavone, originario di Racale. Per cause in corso di verifica lo scooter condotto dal 69enne si è scontrato con un camion, guidato da un 30enne di Racale. Le condizioni del motociclista erano apparse subito molto gravi.