Shoah, concerto dell’Unesco a Parigi: sul palco musicisti pugliesi

Domani, 25 gennaio alle ore 18.30 nella sede parigina dell’Unesco, un cast interamente pugliese formato dall’ensemble Lemuria (primo violino Fabrizio Signorile) e dai cantanti Anna Maria Stella Pansini (soprano), Angelo De Leonardis (baritono) e Paolo Candido (male singer), con il Maestro Francesco Lotoro al pianoforte e alla direzione d’orchestra, parteciperà alla Commemoration Ceremony per il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah, l’evento con il quale l’agenzia delle Nazioni Unite commemora le vittime e i sopravvissuti dell’Olocausto. Lo evidenzia la Regione Puglia. I musicisti pugliesi eseguiranno un concerto intitolato “Concert of Lights”, che farà rivivere la musica scritta in ghetti e campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. L’esecuzione musicale si alternerà a testimonianze filmate dei sopravvissuti nonché a brevi interventi narrativi a cura di Stefania Giannini, direttore generale aggiunto Unesco per l’Educazione. La cerimonia commemorativa includerà anche alcune tradizionali preghiere ebraiche in memoria delle vittime dell’Olocausto.