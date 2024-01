Tecnomat conferma apertura a Bari: “Non in corso ricerca di personale”

Tecnomat, leader nella vendita di prodotti tecnici e di finitura per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione dell’habitat, conferma l’interesse ad aprire un nuovo punto vendita a Bari. “Il punto vendita – si legge in una nota – dovrebbe sorgere su un’area commerciale di circa 7.600 mq e proporre ai clienti una gamma di prodotti e servizi sempre all’avanguardia e professionali per poter soddisfare i bisogni in linea con l’evoluzione del mercato. Al momento però Tecnomat comunica che è prematuro parlare di assunzioni di personale e conferma che non è in corso alcuna ricerca e selezione di personale, che verrà effettuata quando l’apertura del punto vendita diventerà effettiva. Tecnomat vuole diventare ed essere il partner ideale e un punto di riferimento a Bari, nel mondo dei materiali tecnici e per piccoli e grandi cantieri; di conseguenza anche la squadra di negozio avrà questa impostazione positiva e professionale”.