Un biglietto unico per spostarsi a Bari: la sperimentazione

Un biglietto unico per spostarsi a Bari, usando i vari mezzi a disposizione, dai treni ai bus ai taxi. Pubblicata sul sito del Comune di Bari, a questo link, la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un operatore economico che potrà operare nell’ambito del progetto “Mobility as a Service for Italy” del Comune di Bari con l’obiettivo di mettere a punto un modello digitale che possa aggregare le varie opzioni di viaggio e trasporto consentendo all’utente di avere un accesso integrato all’offerta complessiva di trasporto esistente sul territorio, nell’ambito di un accordo di collaborazione con il Comune di Bari.

I servizi oggetto della sperimentazione sul territorio comunale riguardano la potenziale combinazione di viaggi che includono fino a sette diverse tipologie di trasporto e relativi servizi di supporto alla mobilità: TPL, taxi, shared mobility, ferrovie regionali, servizi di ricarica mobilità elettrica, aree di sosta, anche con percorsi verso luoghi di interesse turistico, culturale e religioso.

La sperimentazione dei servizi MaaS previsti si estenderà agli utenti dell’area metropolitana di Bari coinvolgendo anche “cittadini- utenti” del trasporto pubblico in collegamento con la città di Bari.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è raggiungere, almeno in una prima fase, circa duemilacinquecento utenti con una diversificazione dei target: studenti, pendolari, over 65, businessman oltre che turisti e shoppers.

Oltre alla vendita delle tariffe combinate di cui sopra, agli operatori è richiesto di proporre servizi che possano migliorare l’esperienza di acquisto / viaggio degli utenti quali:

individuazione di percorsi costituiti da servizi di mobilità multimodale, prenotazione e pagamento digitale dei servizi scelti;

aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative allo stato dei servizi e della rete (disponibilità, coincidenze, ritardi, anomalie ecc.) e possibilità di ripianificare i percorsi sulla base della situazione aggiornata;

possibilità di sottoscrivere offerte di servizio in abbonamento, con modalità “account based” e pagamento attraverso i più diffusi metodi previsti per PA;

disponibilità di offerte e servizi per arricchire l’esperienza di viaggio e sostenere l’inclusione sociale (persone a ridotta mobilità, cultura, turismo, tempo libero, acquisti, ecc.).

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La partecipazione all’ avviso è consentita a soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa, in forma di ATI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali previsti dal bando.

Tempi di realizzazione del progetto Maas4Bari

La sperimentazione progettuale e commerciale sarà svolta in un arco temporale di 6 mesi, da aprile a ottobre 2024.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it, a pena di esclusione – entro le ore 12.00 del giorno 12/02/2024.