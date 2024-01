Bari, davanti al Petruzzelli rispuntano le chianche: “Pericoloso”

Sul manto stradale di fronte al teatro Petruzzelli sono rispuntate le chianche. A segnalarlo è un cittadino che, dopo aver immortalato con una foto l’asfalto, dal quale sembrano “emergere” le chianche che un tempo pavimentavano la strada, ha denunciato quanto accade evidenziando che il tratto di strada, in quelle condizioni “è pericoloso”.

“Altro che limite di 30 km/h – ha sottolineato – davanti al tanto beatificato ‘simbolo’ di Bari, sotto il velo d’asfalto, sono riemerse le chianche che storicamente pavimentavano la strada. Un pericolo per chi, in bici o in moto affronta quella strada, anche a 10 km/ora subito dopo una curva a gomito. Sembra evidente anche ad un cieco, che solo al ‘tatto’ avrebbe contezza della cialtronaggine di chi dovrebbe rendere vivibile il capoluogo pugliese, ma tanto basterà la solita pezza di asfalto, appaltata come al solito all’impresa di fiducia” – ha concluso.

Foto Facebook