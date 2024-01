Bari, “guerra” ai gazebo dei locali anche a Poggiofranco

Due gazebo di altrettanti locali a Poggiofranco sono stati fatti rimuovere dalla polizia locale perché occupavano un suolo privato. In un caso non c’era proprio il titolo autorizzativo per sistemare all’esterno i gazebo. In un secondo caso invece il condominio proprietario della porzione di marciapiede occupata aveva prima dato il via libera, permettendo quindi l’installazione del dehors e successivamente lo aveva revocato. Facendo quindi cadere l’autorizzazione. Era stato presentato anche un esposto in Procura. Da qui l’intervento della polizia locale che ha intimato la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il caso però potrebbe allargarsi perché ci sarebbero altre situazioni simili anche in via Camillo Rosalba, in fase di valutazione da parte del settore Urbanistica del Comune di Bari, e denunciate durante il question time del Consiglio comunale dal consigliere Pasquale Magrone. Anche in questo caso ci sarebbero condomini “contrari” all’installazione dei gazebo esterni.