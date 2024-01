Bari, per i bambini dell’Anna Frank ipotesi ex municipio

Il Comune di Bari avrebbe trovato una soluzione per il futuro dei bambini dell’Anna Frank a Poggiofranco, la scuola che dovrà essere demolita e ricostruita con fondi Pnrr.

Per consentire i lavori è necessario “sgomberare” il plesso ed è per questo che il Comune ha vagliato varie ipotesi. E la più convincente è quella del trasferimento degli alunni della primaria nell’ex sede del municipio II in stradella del Caffè e quelli dell’infanzia in una struttura prefabbricata da sistemare nelle vicinanze. I Per una cifra indicativa totale di un milione di euro, 700 mila euro massimo per l’ex municipio e 300mila euro per l’acquisto del prefabbricato.

I lavori per la nuova Anna Frank inizieranno alla fine dell’anno scolastico. Il nuovo edificio (sarà pronto in due anni) sarà sviluppato a forma di “C”, una scelta che concentra in un punto gli spazi verdi aperti, osservabili da quasi tutti gli ambienti della scuola che vengono così schermati dal traffico veicolare. Il complesso scolastico ospiterà sei classi della scuola d’infanzia e sedici della scuola primaria. Inoltre disporrà di una palestra seminterrata, laboratori didattici, un refettorio, una biblioteca, un giardino didattico coperto e un giardino di competenza della scuola primaria. Gli accessi alle due scuole saranno separati.