Bari, riqualificazione Pala San Pio: “Si, ma noi dove andiamo?”

Procedono i lavori al centro sportivo di San Pio, nel Municipio 5. Questa mattina, il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, accompagnati dal presidente del Municipio V Vincenzo Brandi, si sono recati sul posto per un sopralluogo relativo, in particolare, ai lavori di rifacimento della superficie di gioco del campo da calcio a 11. L’intervento, tanto atteso dalle associazioni che operano del quartiere, ma anche da quelle che provengono dall’esterno e dagli stessi cittadini, era ormai divenuto necessario al fine di ottenere la riomologazione del campo da calcio da parte della Lega nazionale dilettanti. Con un importo complessivo di 780mila euro, i lavori relativi al campo di calcio, attualmente ancora in corso, sono adesso in fase di ultimazione.

Resta però un nodo da sciogliere, a segnalarlo sono alcuni cittadini, tra loro atleti, ma anche genitori di bimbi e ragazzi che frequentano la struttura per le attività fortemente preoccupati per le parole scritte dal sindaco Antonio Decaro in un post recentemente pubblicato sui social dove, lo stesso, fa riferimento all’avvio dei lavori in tempi brevi, relativi alla parte interna. “Nelle prossime settimane – ha commentato il sindaco – cominciano i lavori per la sostituzione della pavimentazione in parquet e per l’efficientamento energetico nel palazzetto di San Pio, adiacente al campo da calcio, che ospita basket, pallavolo e pattinaggio”. Parole che hanno spaventato molti. “E noi dove ci alleniamo?” – ha commentato un’atleta evidenziando che una situazione analoga ha coinvolto alcune realtà al Bellavista (qui l’articolo). Parole a cui fanno eco quelle di alcuni genitori. “Nel nostro Municipio non ci sono altre strutture che possano ospitare attività all’interno – spiegano – i nostri figli non saprebbero dove andare. Come faranno a fare sport se il palazzetto sarà impegnato dai lavori? Questa struttura è stata fatiscente e dimenticata per anni, solo grazie alla nuova gestione sta finalmente cambiando forma, ma se chiudono adesso restiamo senza nulla. Già hanno tenuto il campo da calcio chiuso più del dovuto. Sono stati aperti tanti playground, ma neanche una struttura al chiuso in previsione di questo, ma anche della possibilità di incrementare gli spazi per lo sport” – concludono.

Sul tema rassicurano le associazioni, presenti in mattinata che, secondo quanto evidenziato, si stanno confrontando con le istituzioni al fine di permettere il proseguimento delle attività, almeno sino a fine stagione. Sulla questione, in particolare sulla data di avvio dei lavori della parte interna, si attendono notizie ufficiali, ma, secondo quanto emerso nel corso del sopralluogo tenutosi in mattinata, c’è la volontà da parte delle istituzioni, e in particolare del Municipio 5 e del Comune di andare incontro alle esigenze dei cittadini, tra loro bimbi e dei ragazzi del territorio che, altrimenti, resterebbero senza un luogo in cui praticare sport per un tempo attualmente indefinito. “Le istituzioni – spiegano le associazioni – si sono messe a disposizione per trovare una soluzione e consentire lo svolgimento delle attività”. I lavori relativi al palestrone riguardano non solo l’efficientamento energetico, l’impianto di riscaldamento e gli spogliatoi, ma anche la riqualificazione della struttura e del parquet interno.

I lavori effettuati sul campo da calcio, invece, hanno riguardato la sostituzione del vecchio manto di gioco in erba artificiale con un nuovo manto in erba artificiale altamente performante e sostenibile, l’adeguamento delle aree di gioco al vigente Regolamento “LND Standard” per la realizzazione dei campi in erba artificiale (2019), il posizionamento di nuove porte e panchine. La nuova superficie in erba sintetica è del tipo omologato FIGC-LND e FIFA e presenta elevatissime caratteristiche tecniche in grado di garantire prestazioni sportive di alto livello e un minore impatto ambientale in quanto dotata di intaso prestazionale costituito da materiale organico vegetale totalmente ecosostenibile e compostabile. Il sistema è dotato di un sottotappeto drenante e performante di spessore 16 mm, in grado di garantire un assorbimento dello shock pari al 50%. Al fine di adeguare il terreno di gioco alle dimensioni minime richieste da LND, le dimensioni del nuovo campo di gioco sono state ridotte a 98×60 m (rispetto a quelle precedenti pari a 100×65 m), sufficienti per ospitare gli incontri fino alle categorie Nazionali Juniores e Eccellenza. Inoltre, rispetto alla soluzione precedente, sono stati realizzati un nuovo sottofondo stabilizzato a drenaggio orizzontale con pendenza a due falde dello 0,6% (in precedenza era a 4 falde), a una nuova canaletta in cemento con griglia in acciaio antitacco lungo i lati lunghi e un nuovo anello perimetrale di drenaggio oltre al nuovo impianto di irrorazione del campo di gioco a scomparsa. All’interno del palazzetto invece, oltre agli spogliatoi e all’efficentamento energetico dell’impianto, i lavori riguarderanno prevalentemente la struttura che dovrà essere adeguata e

“Oggi siamo tornati qui, a San Pio – ha proseguito Decaro – per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione che, una volta terminati, consegneranno al quartiere un campo da calcio completamente rinnovato nel manto di gioco, ecosostenibile e più performante. Questo intervento si aggiunge a quello già completato per la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con 20 nuove lampade a led da 1440 w, posizionate sulle 4 torri faro, secondo quanto previsto dalla Lega. Un’operazione che consentirà anche di ottenere un notevole risparmio energetico, pari a oltre il 40% rispetto al passato. I lavori rientrano nel piano complessivo di riqualificazione degli impianti sportivi comunali in tutta la città, con un’attenzione particolare alle periferie: a breve inizieranno gli interventi finanziati dal PNRR per il rifacimento del “palestrone” adiacente al campo, che ospita attività di pallavolo, pallacanestro e pattinaggio, mentre poco lontano di qui stanno per terminare i lavori sullo stadio del rugby di Catino. Stiamo effettuando una serie di investimenti sulle periferie perché crediamo che gli interventi di rigenerazione urbana funzionino anche come interventi di riqualificazione dal punto di vista sociale. In particolare in questo quartiere sono previsti ulteriori investimenti per 15 milioni di euro finanziati dal PNRR che incideranno notevolmente sulla qualità della vita dei residenti” – ha concluso.

“Il nuovo manto erboso – ha detto invece l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli – sarà nettamente più sostenibile in termini ambientali grazie alla posa di un sottofondo composto da materiale organico che ha sostituito i gommini neri presenti sui vecchi campi in erba sintetica. Quindi, tra molti anni, sarà possibile differenziare lo stesso intaso del campo. Nel corso del cantiere è stato realizzato un sistema di raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione del campo e rinnovato l’impianto di illuminazione che, oltre a essere più performante, produrrà un risparmio di consumo energetico pari a più del 40%. Grazie a un finanziamento del PNRR, inoltre, nelle prossime settimane potremo avviare la riqualificazione del palazzetto qui a fianco, dove, oltre all’efficientamento energetico, procederemo con la sostituzione del parquet di gioco e il rifacimento dei locali adibiti a spogliatoi. Tra poco questo quartiere di periferia, lontano dal centro cittadino, potrà disporre di un luogo di aggregazione sportiva e sociale molto più accogliente ed efficiente”.

“Fin dal principio abbiamo puntato molto sulla riqualificazione di questo bellissimo impianto sportivo, il palazzetto di San Pio – ha detto infine il presidente del Municipio 5 Vincenzo Brandi – dopo il relamping e la posa del nuovo campo di gioco negli spazi outdoor, sarà la volta della riqualificazione del palazzetto vero e proprio: con fondi del Municipio procederemo alla riqualificazione delle caldaie per il riscaldamento e il raffreddamento e poi con i lavori finanziati dal PNRR che riguardano l’efficientamento, la sostituzione del parquet e i nuovi spogliatoi. Si tratta di un risultato importante per offrire a tutti i cittadini del territorio la possibilità di vivere appieno questo grande compendio sportivo” – ha concluso.