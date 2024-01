Giornata della memoria, a Bari edizione speciale de “La Palestra”

Il prossimo 27 gennaio, in occasione della Giornata della memoria, il teatro Piccinni di Bari ospiterà un’edizione speciale de ‘La palestra’, conferenza-spettacolo con la direzione artistica di Francesco Asselta. L’iniziativa rientra nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese. Si tratta, spiega il Comune in una nota, di un’attività di formazione del pubblico rivolta ai giovani e a tutta la cittadinanza, “un format di audience development (sviluppo del pubblico) declinato in veste di conferenza-spettacolo sui temi della stagione teatrale”. All’appuntamento, a partire dalle 11, parteciperanno 400 studenti delle scuole superiori di Bari, con la possibilità di accesso libero per il pubblico. Ci saranno, fra gli altri, Francesco Signorelli, direttore di Neurochirurgia del Policlinico di Bari, lo scrittore Matteo Nucci, scrittore, gli attori Addario e Flavio Albanese e il pianista Mirko Signorile.

“L’esigenza – spiega Asselta – non è quella di soffermarsi su ciò che è già percepito come conosciuto, consueto o convenuto. Per questo anche stavolta gli inviti sono stati recapitati a personalità della scienza, dello spettacolo e della cultura assolutamente lontane dal solco del conosciuto”. E così Signorelli si soffermerà sul funzionamento neurologico della memoria negli esseri umani, mentre Nucci ragionerà sul sogno di Achille e sul nepente di Elena. Addario e Albanese, poi, racconteranno una storia apparentemente lontana dalla tragedia della Shoah, mentre Signorile condurrà nella sua ricerca della musica yiddish