La multinazionale Bip sceglie Bari, aperta sede nel borgo antico

Un’altra multinazionale sceglie di investire nel capoluogo pugliese. Si tratta di Bip, azienda che si occupa di consulenza che ha inaugurato oggi la sua nuova sede nel cuore di Bari, in particolare nella città vecchia. Attualmente sono già trenta i dipendenti, neo assunti, o rientrati in Puglia da Roma e Milano, ma nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri 200.

All’inaugurazione, tenutasi intorno alle 17 di oggi, sono intervenuti, tra gli altri, oltre al presidente di Bip, Nino Lo Bianco, anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Bip ha commentato il primo cittadino – è un’azienda importante e noi siamo orgogliosi che abbia scelto Bari per la propria sede. È un percorso che vede la città sempre più attrattiva per le aziende dell’It: siamo arrivati a venti realtà con una capacità assunzionale di 6.500 persone fra ingegneri e informatici. Avremo la possibilità di ospitare professionisti che tornano nella propria città e Regione, ma anche altri che sceglieranno di venire a vivere qui. Insieme alla Regione Puglia, che ci ha sempre supportati, accompagneremo l’azienda nei successivi sviluppi in una Regione che si sta caratterizzando per il suo legame con l’innovazione tecnologica e l’informatizzazione, grazie alla presenza di istituzioni quali l’università Aldo Moro e il Politecnico di Bari” – ha concluso.

Foto repertorio panoramica Bari vecchia