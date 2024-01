Sindaci, ok a terzo mandato nei piccoli Comuni. Decaro: “Peccato”

“Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che consente ai sindaci dei Comuni fino 15.000 abitanti, di candidarsi per il terzo mandato ed elimina il limite di mandato per Comuni fino a 5.000 abitanti. Una riforma democratica che lascia ai cittadini il diritto di scegliere il proprio sindaco. Una bella notizia per i cittadini e i sindaci di quei Comuni. Su 7.896 Comuni italiani solo 730, tra cui Bari, sono esclusi da questa riforma, perché sopra i 15.000 abitanti. Peccato, avrei voluto fare il sindaco della mia città per sempre. Sarà per la prossima vita”. Lo ha scritto sui social il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, commentando così la notizia relativa all’approvazione del decreto di legge che permetterà così ai sindaci dei piccoli Comuni di candidarsi anche dopo il secondo mandato istituzionale.

Foto Facebook