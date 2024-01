A Bari approda la protesta degli agricoltori: “Ci state uccidendo”

Decine di trattori sono partiti questa mattina da Noci e hanno raggiunto parco Perotti a Bari per una forma di protesta ad oltranza. Disagi al traffico su tutta la statale 100 e sul lungomare. “Siamo stanchi – denunciano dal Cra, il gruppo di agricoltori “traditi” – abbiamo percorso la statale 100 e siamo arrivati qui per fare sentire la nostra presenza. Per dire no alle misure messe in atto dall’Unione europea, per dire no agli aggravi economici o al via libera alla carne sintetica. Non ci sentiamo più rappresentati nè dai sindacati nè dai politici. La nostra rabbia è scoppiata da nord a sud. Tra ieri e oggi altri 100 presidi in tutta Italia, non molleremo. Voi politici ci stanno distruggendo, non abbasseremo la tasta, state distruggendo prodotti e famiglie”.