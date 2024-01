Adulti obesi e ipertesi sono stati bambini stressati

Un’infanzia serena è garanzia di buona salute da adulti: uno studio condotto presso l’Università della California meridionale a Dallas mostra infatti che lo stress infantile è legato a un rischio maggiore di pressione alta, obesità e diabete da adulti. I giovani adulti che hanno riferito di essere stati più stressati da adolescenti avevano maggiori probabilità di soffrire di pressione alta, obesità e altri fattori di rischio cardiometabolico da adulti, secondo il nuovo studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association. “I nostri risultati suggeriscono che lo stress percepito nel tempo ha un effetto di ampia portata sulla salute, tra cui la distribuzione del grasso, la salute vascolare e l’obesità”, spiegano gli autori. “Questo potrebbe evidenziare l’importanza della gestione dello stress già in adolescenza come comportamento protettivo per la salute”.

I ricercatori hanno analizzato le informazioni sulla salute di 276 persone. I partecipanti si erano iscritti allo studio da bambini insieme ai loro genitori, partecipando a valutazioni di follow-up come adolescenti – con un’età media di 13 anni – e come giovani adulti con un’età media di 24 anni. In ogni fase, lo stress è stato misurato con una Scala di Stress Percepito. I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi: stress costantemente elevato nel tempo, stress decrescente nel tempo, stress crescente nel tempo e stress costantemente basso nel tempo. In età adulta, gli esperti hanno utilizzato misure dello spessore dell’arteria carotidea (arteria del collo); pressione sanguigna; peso, percentuale di grasso corporeo, distribuzione del grasso ed emoglobina glicata che misura il glucosio nel sangue sul lungo periodo. Un aumento dello spessore degli strati interni dell’arteria del collo suggerisce che il sangue potrebbe non fluire regolarmente, e più grasso intorno all’addome è associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari e/o diabete di tipo 2. L’analisi ha rilevato che lo stress percepito costantemente elevato dall’adolescenza all’età adulta si associa a un maggiore rischio di malattie cardiometaboliche in età adulta. Le persone con livelli di stress più elevati dall’adolescenza all’età adulta, erano più a rischio di avere una peggiore salute vascolare, maggiore grasso corporeo totale, più grasso intorno alla pancia e un rischio maggiore di obesità rispetto a quanti si sentivano meno stressati nel tempo.