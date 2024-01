Bari, a fuoco il centro medico del carcere: evacuati detenuti

Per cause in corso di accertamento è scoppiato un incendio nel reparto medico del carcere di Bari. Dove erano ricoverati 25 detenuti. Non si sa ancora se sia stato un incendio doloso o accidentale. Sul posto i vigili del fuoco. I detenuti sono stati fatti evacuare per permettere la messa in sicurezza della zona. Fumo visibile anche dall’esterno.