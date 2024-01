Bari, lavori in via Caldarola: divieti al transito sino al 28 febbraio

A partire dal 29 gennaio, sino al 28 febbraio, via Caldarola sarà interessata da lavori riguardanti la posa in opera di cavi a media tensione nel tratto compreso tra ponte Padre Pio e via Aristosseno. Per questa ragione, in seguito a ordinanza, sono state previste alcune limitazioni al traffico. Lo rende noto la ripartizione IVOP. Ecco il dettaglio dei divieti.

1. via Caldarola: divieto di transito, eccetto i frontisti da ponte Padre Pio a Via Aristosseno

2. via Aristosseno: divieto di transito da via Michele Viterbo a via Caldarola

3. via Aristosseno: doppio senso di marcia da via Caldarola a via Michele Fiore

4. via Aristosseno: divieto di sosta da via Michele Fiore a via Peucetia, ambo i lati, e restringimento di carreggiata

5. via Peucetia: divieto di sosta da via Aristosseno a via Apulia, ambo i lati, e restringimento di carreggiata.

I restringimenti della carreggiata dovranno essere attuati lasciando percorribile una corsia, di larghezza non inferiore a m 3.25.

