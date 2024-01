Career day dell’Arpal per l’edilizia: appuntamento a Bari

Il prossimo 8 febbraio, presso il Centro per l’impiego di Bari, si terrà l’evento Career Day – Settore Edilizia per le seguenti figure professionali: MURATORE – CARPENTIERE – GEOMETRA – IDRAULICO – ELETTRICISTA – ESCAVATORISTA – CARTONGESSISTA.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro del settore promuovendo tra gli interessati la conoscenza del portale regionale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca ). L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio 2024 presso la nuova sede del Centro per l’impiego di Bari in via Niceforo, 3 (Poggiofranco), dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30. Per info e candidature gli interessati possono contattare il Centro per l’impiego di Bari ai seguenti recapiti:

tel.: 080/2059361

email: ido.bari@regione.puglia.it