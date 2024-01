Perde il controllo dell’auto e finisce sulle bancarelle, paura a Turi

Perde il controllo dell’auto e finisce sulle bancarelle del mercato settimanale. È accaduto a Turi, intorno alle sei del mattino. Alla guida dell’auto una donna 22enne che, per cause ancora da accertare, è finita fuori dalla carreggiata provocandosi ferite gravi. Tanto lo spavento dei venditori che per primi hanno fornito assistenza alla donna chiamando gli operatori del 118 giunti poco dopo sul posto. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Sul posto è intervenuta anche una gazzella del nucleo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Gioia del Colle per raccogliere le testimonianze dei presenti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto Vivilastrada